Dino-Rekord: T-Rex-Skelett für 50 Millionen Dollar versteigert

Gemeinsam mit den Spezialisten der einzelnen Disziplinen bringen wir die Fünfkampf-Athleten des Bundesheers an ihr Limit. Wir machen sie bereit für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Mit vollem Einsatz arbeiten Dominic Einwaller, Noah Poberschnigg, Stefan Dörflinger und Patrick Pitzl daran, ihre Leistung auf höchstem Niveau abzurufen. Teil 1/2
Unternehmerin und Stifterin Samira Rauter spricht im KURIER TV-Talk über ihre Flucht aus dem Iran, warum Bildung der Schlüssel zu mehr Chancengleichheit ist und weshalb jeder Mensch Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen kann.