FIFA sorgt mit Investoren-Plänen erneut für Ärger in Europa

Bei den Proben zum „Sommernachtstraum“ in Stockerau bleibt kaum ein Auge trocken. Die Schauspieler Christian Spatzek und Christoph Fälbl erzählen, warum so viel gelacht wird, weshalb Improvisation im Theater Grenzen hat und was ihre jahrzehntelange Freundschaft auszeichnet.
Die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, fordert, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), den Einsatz von Fußfesseln für aus der Haft entlassene Gefährder, da diese „weiterhin radikalisiert sind“.