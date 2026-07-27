Gedenken nach Anschlag auf Christopher Street Day in Berlin

Kerzen, Blumen und Regenbogenfahnen prägen das Bild in Berlin. Einen Tag nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day gedenken Hunderte Menschen am Brandenburger Tor der getöteten Frau sowie der zahlreichen Verletzten.
Schauspieler, Regisseur und Intendant Marcus Strahl spricht über seine Kindheit mit Waltraud Haas und Erwin Strahl, seine größten Selbstzweifel, die Zukunft der Wachau-Festspiele und warum Erfolg für ihn etwas ganz anderes bedeutet als Prominenz.
Der Sommer läuft besser als erwartet, doch Reisetrends und Krisen verändern den Tourismus: Astrid Steharnig-Staudinger spricht über Gen Z, Kulinarik, die Zukunft des Skifahrens. den Mythos „Sound of Music“ und warum echte Erlebnisse heute wichtiger sind als schöne Postkartenbilder.