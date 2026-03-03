Iran: Weiterer Rückflug von Österreichern für Mittwoch geplant

Nach Einschätzung der UNO-Atomaufsicht gibt es keine Hinweise auf ein iranisches Kernwaffenprogramm. Man sehe kein strukturiertes Vorhaben zur Entwicklung von Atomwaffen, erklärte IAEA-Generaldirektor Raffael Grossi bei einer Pressekonferenz in Wien.
Vier Olympische Spiele, unzählige Weltcup-Medaillen – und jetzt Skeleton-Olympiasiegerin: Janine Flock spricht über über ihre Goldmedaille, Rückschläge, den Mut - Komfortzonen zu verlassen und Playboy-Shooting.
Der Revolutionsführer des Iran Ali Khamenei sei im Bombenhagel umgekommen, hieß es von US- und israelischer Seite am Samstagabend. Gegen 2 Uhr nachts (MEZ) dann auch die Bestätigung aus dem Iran: Ayatollah Ali Khamenei ist tot.