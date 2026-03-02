Bekannt wurde Sigi Fink durch seine Wetterberichte bei Ö3, heute weckt er das Land im Fernsehen. Bei Bei Lisa Trompisch spricht über seine Kindheit, ungewöhnliche Leidenschaft für Turbulenzen und - den Moment, als er das Angebot bekam, "Guten Morgen Österreich" zu moderieren.
Während sich Wien auf große Musical-Premieren vorbereitet, feiert Österreich seinen ESC-Star. Außerdem: Das Bundesheer setzt auf Streaming und Expertinnen warnen vor unterschätzten Hörproblemen. (01.03.2026)
Beim Prager Frühling, beim Einsturz der Reichsbrücke und bei über 20 Olympischen Spielen: Christian Bissuti fotografierte Päpste, Politiker und Popstars. Ein Gespräch über Instinkt, Mut – und die rote Hose.