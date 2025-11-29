ROMY für beste TV-Doku an Lisa Gadenstätter: "Habe mich wirklich sehr gefreut"
Die ORF-Moderatorin erhielt für ihre Doku über Marcel Hirscher den Preis für die beste TV-Doku. "Ich freue mich auch für den Marcel. Ich habe ihn als sehr speziellen und empathischen Menschen kennen gelernt."
(kurier.tv ) 29.11.25, 11:00
Beste TV-Doku: Das Bild, das die Öffentlichkeit bis jetzt von Marcel Hirscher hatte, wurde in dieser Dokumentation zurechtgerückt. Am Ende steht nicht mehr der ehrgeizige Ski-Superstar Marcel Hirscher vor Lisa Gadenstätter. Sondern einfach nur „Marcel“. Das Interview mit Hirscher war auf eine Stunde angesetzt, letztlich wurde daraus ein wesentlich länger dauerndes Gespräch, bei dem sich der Star immer mehr öffnete. Das ist ROMY-Gold wert.
