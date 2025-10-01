Nach Feuer und Bomben-Alarm: Oktoberfest wieder geöffnet

In dieser Folge von Sprechen wir über geht es um Friedreich-Ataxie – eine seltene, genetische Erkrankung des Nervensystems. Im Gespräch: Prim. Ivan Milenkovic, Leiter der Ataxie-Ambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie, AKH Wien, und Eva Eisenköck, selbst Betroffene.