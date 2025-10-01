Nach Feuer und Bomben-Alarm: Oktoberfest wieder geöffnet

Polly Adler als fiktive Freundin: Seit 30 Jahren begleitet Angelika Hager ihre Leserinnen – jetzt erstmals mit einer Leiche. Im KURIER Talk spricht sie über ihren neuen Krimi, Empathie und die Kunst, Tragödie in Komödie zu verwandeln.
Illegale Kurzzeitvermietungen nehmen in Wien zu. Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) will das nicht länger hinnehmen und eine Schlüsselbox, die höchstwahrscheinlich zu einer illegalen Airbnb-Wohnung gehört.
In dieser Folge von Sprechen wir über geht es um Friedreich-Ataxie – eine seltene, genetische Erkrankung des Nervensystems.
Im Gespräch: Prim. Ivan Milenkovic, Leiter der Ataxie-Ambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie, AKH Wien, und Eva Eisenköck, selbst Betroffene.