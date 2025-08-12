"Operation Fox" gegen illegale Migration findet seine Fortsetzung

KURIER TV News vom 12.08.2025

Von Johannes Marksteiner

12.08.25, 17:00

(kurier.tv ) 12.08.25, 17:00

Mehr aus KURIER News

KURIER News

Frequency Festival 2025: "Early-Camper" bereits vor Ort

Abspielen
KURIER News

Die Zahl der Firmenpleiten in Österreich steigt

Abspielen
KURIER News

Die Grünen schalten sich in die Teilzeit-Debatte ein

Abspielen
KURIER News

Finanzminister löst Debatte über Regulierung von Lebensmittelpreisen aus

Abspielen
KURIER News

Verheerende Waldbrände in Portugal und Spanien

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Video/Aktuelle Videos

Trump ruft in Washington Notstand aus, übernimmt Polizei und schickt Nationalgarde

Der US-Präsident beschwört eine außer Kontrolle geratene Situation und stellt auch die Polizei der Hauptstadt unter Bundeskontrolle. Dabei sank die Kriminalität in Washington zuletzt deutlich.

Abspielen
Sport Talk

Sportwissenschaftler: "Kein Spitzensport ohne gesunden Breitensport"

Wieso Finnland fitter ist und was Österreich von Schweden lernen kann: Hans Holdhaus analysiert die Fehlentwicklungen im heimischen Sportsystem – von fehlender Infrastruktur bis zur täglichen Bewegungseinheit.

Abspielen
KURIER News

Frequency Festival 2025: "Early-Camper" bereits vor Ort

KURIER News vom 11.08.2025

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

Gaza: Fünf Journalisten bei israelischem Angriff getötet

Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt sind am Sonntagabend fünf Mitarbeiter des arabischen Senders Al-Jazeera getötet worden. Der Journalist Anas al-Sharif wurde zusammen mit vier Kollegen bei einem "mutmaßlich gezielten israelischen Angriff" getötet.

Abspielen
Herrlich ehrlich

Schauspielerin Mitterhammer: „Ich bin nicht mehr dieselbe“

Fast 100 Filmrollen, ein runder Geburtstag – und ein tiefer persönlicher Verlust: Im Gespräch mit Lisa Salomon erzählt Schauspielerin Marion Mitterhammer, wie sie den Tod ihres Mannes verarbeitet und warum sie trotzdem voller Hoffnung ist.

Abspielen