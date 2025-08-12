"Operation Fox" gegen illegale Migration findet seine Fortsetzung

Wieso Finnland fitter ist und was Österreich von Schweden lernen kann:
Hans Holdhaus analysiert die Fehlentwicklungen im heimischen Sportsystem – von fehlender Infrastruktur bis zur täglichen Bewegungseinheit.
Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt sind am Sonntagabend fünf Mitarbeiter des arabischen Senders Al-Jazeera getötet worden. Der Journalist Anas al-Sharif wurde zusammen mit vier Kollegen bei einem "mutmaßlich gezielten israelischen Angriff" getötet.
Fast 100 Filmrollen, ein runder Geburtstag – und ein tiefer persönlicher Verlust: Im Gespräch mit Lisa Salomon erzählt Schauspielerin Marion Mitterhammer, wie sie den Tod ihres Mannes verarbeitet und warum sie trotzdem voller Hoffnung ist.