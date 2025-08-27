Paukenschlag: Jürgen Werner tritt als Austria-Sportvorstand zurück

Reinhard Teufel, Klubobmann der FPÖ Niederösterreich und Herbert Kickls engster Vertrauter, spricht in der KURIER TV-Sendung "bei Gebhart" über die Schwächen der Bundesregierung, Inflation, Budgetloch und die Strategie der FPÖ.
Tausende Demonstranten marschierten am Dienstag durch Tel Aviv und forderten die israelische Regierung auf, ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen zu schließen.
Der Countdown läuft: In 264 Tagen steigt das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle. Neu vorgestellt wurden nun die Pläne für das „Eurovision Village“ am Rathausplatz, das vom 10. bis 17. Mai bei freiem Eintritt geöffnet ist.