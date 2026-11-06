Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Mit „Live Is Life“ schrieb Opus Musikgeschichte. Jetzt blickt Mastermind Ewald Pfleger in seiner Biografie auf sein Leben zurück. Im KURIER Talk erzählt er von seiner Jugendstrafe, dem Streit um den Einsatz des Songs bei der Fußball-WM, über neue Musik und die Zusammenarbeit mit seinem Sohn.