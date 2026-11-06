Mehr aus KURIER News

KURIER News

Wasserstand im Neusiedler See nun auf neuem Tiefstwert

Abspielen
KURIER News

Präparierte Halloween-Nascherei: Vier Bundesländer betroffen

Abspielen
KURIER News

Florida: Neun Tote bei Flugzeugabsturz

Abspielen
KURIER News

Gewaltaufrufe zu Halloween: Mehrere Tatverdächtige ausgeforscht

Abspielen
KURIER News

SPÖ-Mobilitätsminister Hanke: „Müssen auf die Luftfahrtkrise reagieren“

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Video/Aktuelle Videos

Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) traf in China auf Staatschef Xi Jinping.

Abspielen
Regional Kompakt

Chancenbonus sorgt für Streit: NÖ kritisiert Verteilung der Bildungsmittel

Die Verteilung des neuen Chancenbonus sorgt für Unmut in Niederösterreich. Während Wien laut ÖVP 500 zusätzliche Vollzeitkräfte für Schulen erhält, entfallen auf Niederösterreich nur 38. Das größte Bundesland sieht sich benachteiligt und übt scharfe Kritik an Bildungsminister Christoph Wiederkehr und dessen Reformplänen.

Abspielen
leben

Herbst-Winter-Depression: Was Betroffene wissen sollten

Die graue Jahreszeit hat begonnen und damit startet für viele auch gleichzeitig die Herbst-Winter-Depression. Wie sie sich äußert und wie man ihr entgegenwirken kann, Bernd Benedikt Richter hat nachgefragt.

Abspielen
KURIER-Talk

Opus-Mastermind Ewald Pfleger über Shakira: „Das war eine arge Aktion“

Mit „Live Is Life“ schrieb Opus Musikgeschichte. Jetzt blickt Mastermind Ewald Pfleger in seiner Biografie auf sein Leben zurück. Im KURIER Talk erzählt er von seiner Jugendstrafe, dem Streit um den Einsatz des Songs bei der Fußball-WM, über neue Musik und die Zusammenarbeit mit seinem Sohn.

Abspielen
KURIER TV aktuell

Depression: Neuer Pflanzenextrakt verbessert Behandlung

KURIER TV Aktuell vom 05.11.2026

Abspielen