Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Die Verteilung des neuen Chancenbonus sorgt für Unmut in Niederösterreich. Während Wien laut ÖVP 500 zusätzliche Vollzeitkräfte für Schulen erhält, entfallen auf Niederösterreich nur 38. Das größte Bundesland sieht sich benachteiligt und übt scharfe Kritik an Bildungsminister Christoph Wiederkehr und dessen Reformplänen.
Die graue Jahreszeit hat begonnen und damit startet für viele auch gleichzeitig die Herbst-Winter-Depression. Wie sie sich äußert und wie man ihr entgegenwirken kann, Bernd Benedikt Richter hat nachgefragt.
Mit „Live Is Life“ schrieb Opus Musikgeschichte. Jetzt blickt Mastermind Ewald Pfleger in seiner Biografie auf sein Leben zurück. Im KURIER Talk erzählt er von seiner Jugendstrafe, dem Streit um den Einsatz des Songs bei der Fußball-WM, über neue Musik und die Zusammenarbeit mit seinem Sohn.