Chancenbonus sorgt für Streit: NÖ kritisiert Verteilung der Bildungsmittel

Die Verteilung des neuen Chancenbonus sorgt für Unmut in Niederösterreich. Während Wien laut ÖVP 500 zusätzliche Vollzeitkräfte für Schulen erhält, entfallen auf Niederösterreich nur 38. Das größte Bundesland sieht sich benachteiligt und übt scharfe Kritik an Bildungsminister Christoph Wiederkehr und dessen Reformplänen.

Von Anna Kuenig

06.11.26, 12:43

(kurier.tv ) 06.11.26, 12:43

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