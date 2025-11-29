Vogl und Ostrowski zu Gewinn der Romy: "Beweis, wie viel mit der Kultur möglich ist"

Teresa Vogl und Michael Ostrowski wurden für ihre gemeinsame Sendung "100 Jahre Radio" in der Kategorie Show und Unterhaltung ausgezeichnet. Und mussten sich eine Romy teilen. Wie sie sich das aufteilen werden? "Ein Jahr bei mir - ein Jahr bei dir".

(kurier.tv ) 29.11.25, 12:00