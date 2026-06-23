Zehnter Jahrestag des Brexit-Referendums in Großbritannien

Zehn seltene Felsenpinguine wachsen derzeit im Tiergarten Schönbrunn heran. Die Jungtiere wagen ihre ersten Schritte Richtung Wasser. Auch die Berberaffen haben Grund zur Freude und bei den Nasenbären gibt es Nachwuchs.
Vor der Schwimm-EM blickt ÖSV-Präsident Arno Pajek optimistisch auf Österreichs Medaillenkandidaten. Gleichzeitig warnt er vor einem Problem, das den Sport langfristig bedroht: geschlossene Hallenbäder und immer weniger Kinder, die schwimmen können.
Während sich die ÖFB-Stars auf ihre Einsätze vorbereiten, sorgt ein Elefantenbaby im Tiergarten Schönbrunn für sportliche Schlagzeilen. Mit Ball und Rüssel begeistert der kleine Kicker sogar Hans Krankl.