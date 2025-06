Helga Krismer - die neue grüne Stimme auf Bundesebene

Die Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich, steigt auf in den Bundesvorstand. Im KURIER Talk spricht sie über ihre neue Rolle, den Kurs der Grünen in der Opposition, Herausforderungen beim Klimaschutz und warum es eine klare grüne Stimme auf Bundesebene braucht.

Martin Gebhart Von 26.06.25, 18:00

