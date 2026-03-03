Nach „Blackout“ warnt Bestsellerautor Marc Elsberg vorm nächsten globalen Kollaps

Am Puls der Zeit – oft einen Schritt voraus: Autor Marc Elsberg zeigt im neuen Thriller „Eden“, wie das globale Artensterben Kettenreaktionen auslösen könnte. Ein Gespräch über Recherche, Verantwortung und reale Risiken.

Von Marcel Schachinger

03.03.26, 18:00

(kurier.tv ) 03.03.26, 18:00

Marc Elsberg hält am 9. Juni 2026 im MuseumsQuartier Wien beim  SPEAK OUT-Festival eine Keynote. Das KURIER Event bringt Expert:innen, Unternehmen und junge Menschen zusammen, um zentrale Fragen rund um Nachhaltigkeit und Innovation zu diskutieren. Darüber hinaus gibt es ein ganztägiges Bühnenprogramm und interaktive Erlebnisstationen. 

Mehr aus KURIER-Talk

KURIER-Talk

Warum Fred Jaklitsch nach dem Seer-Abschied noch mutiger wird

Abspielen
KURIER-Talk

Sitzen statt Schwitzen: Warum dieser Yogakurs auch Skeptiker überzeugt

Abspielen
KURIER-Talk

200 Jahre nach der Meuterei: Eine Reise auf die Bounty-Insel

Abspielen
KURIER-Talk

Nicole Nau: Ein Leben für den Tango – neues Buch und neue Show

Abspielen
KURIER-Talk

Reiseführerin mit Leidenschaft: Ihr Wien ist mehr als nur Sisi

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Video/Aktuelle Videos

Tag 4 im Postenschacher-Prozess: Wöginger sagt vor Gericht aus

ÖVP-Klubchef Wöginger soll einem Parteifreund zu einem Vorstandsjob verholfen haben. Er plädiert auf "nicht schuldig".

Abspielen
KURIER News

Iran: Weiterer Rückflug von Österreichern für Mittwoch geplant

KURIER News vom 03.03.2026

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

Hattmannsdorfer zu Energie-Krise: "Wir sind auf der sicheren Seite"

Während Energiepreise durch den bewaffneten Konflikt im Nahen Osten durch die Decke gehen, plädiert Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer für Gelassenheit.

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

IAEA-Bericht: Kein Beleg für Atomwaffenprogramm Teherans

Nach Einschätzung der UNO-Atomaufsicht gibt es keine Hinweise auf ein iranisches Kernwaffenprogramm. Man sehe kein strukturiertes Vorhaben zur Entwicklung von Atomwaffen, erklärte IAEA-Generaldirektor Raffael Grossi bei einer Pressekonferenz in Wien.

Abspielen
Sport Talk

Olympiasiegerin Janine Flock: "Kontrolle und Mut zum Loslassen – das ist die Kunst bei 125 km/h"

Vier Olympische Spiele, unzählige Weltcup-Medaillen – und jetzt Skeleton-Olympiasiegerin: Janine Flock spricht über über ihre Goldmedaille, Rückschläge, den Mut - Komfortzonen zu verlassen und Playboy-Shooting.

Abspielen