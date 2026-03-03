Nach „Blackout“ warnt Bestsellerautor Marc Elsberg vorm nächsten globalen Kollaps

Marc Elsberg hält am 9. Juni 2026 im MuseumsQuartier Wien beim SPEAK OUT-Festival eine Keynote. Das KURIER Event bringt Expert:innen, Unternehmen und junge Menschen zusammen, um zentrale Fragen rund um Nachhaltigkeit und Innovation zu diskutieren. Darüber hinaus gibt es ein ganztägiges Bühnenprogramm und interaktive Erlebnisstationen.