Wiens Sozialpsychatriezentrum in Ybbs

Das Größte Psychiatrische Therapiezentrum Wiens liegt rund 100 Kilometer außerhalb der Stadt, im beschaulichen Ybbs direkt an der Donau. Hier werden schon seit über 200 Jahren Menschen mit psychischen Problemen behandelt.

Von Thorsten Simon

05.06.26, 14:50

(kurier.tv ) 05.06.26, 14:50

Das Größte Psychiatrische Therapiezentrum Wiens liegt rund 100 Kilometer außerhalb der Stadt, im beschaulichen Ybbs direkt an der Donau. Hier werden schon seit über 200 Jahren Menschen mit psychischen Problemen behandelt. 

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