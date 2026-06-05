Wiens Sozialpsychatriezentrum in Ybbs
Das Größte Psychiatrische Therapiezentrum Wiens liegt rund 100 Kilometer außerhalb der Stadt, im beschaulichen Ybbs direkt an der Donau. Hier werden schon seit über 200 Jahren Menschen mit psychischen Problemen behandelt.
05.06.26, 14:50
(kurier.tv ) 05.06.26, 14:50
Das Größte Psychiatrische Therapiezentrum Wiens liegt rund 100 Kilometer außerhalb der Stadt, im beschaulichen Ybbs direkt an der Donau. Hier werden schon seit über 200 Jahren Menschen mit psychischen Problemen behandelt.