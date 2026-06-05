In Wien stehen viele Gebäude leer, bis diese eine neue Bestimmung bekommen kosten diese viel Geld. Mittlerweile gibt es Firmen, die sich auf Zwischennutzungen spezialisiert. Der Leerstand wird dann vielseitig genutzt: Für Künstler-Ateliers zum Bespiel, aber auch ein Heuriger kann eine Zwischennutzung sein.