Ob in der Manege, im Wohnwagen oder zwischen Mallorca, Köln und Tirol – Artistin Lilly Paul-Roncalli ist ständig unterwegs: Im KURIER-Talk spricht sie über die neue Roncalli-Show in den Swarovski Kristallwelten, die Kunst des Verbiegens und warum sie sich im Zirkuszelt am meisten zu Hause fühlt.