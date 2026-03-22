70. Song Contest: Maskottchen "Auri" präsentiert

Eine der profiliertesten Stimmen für jüdische Kultur in Österreich spricht im "Salon Salomon" Klartext: Danielle Spera über wachsenden Antisemitismus, problematische Medienbilder, ihre Zeit im ORF – und warum Europa dringend wieder Haltung zeigen muss.
Sieben Songs, ein zentrales Gefühl: nicht mehr ganz jung, aber auch noch lange nicht alt. PAENDA spricht bei Marcel Schachinger über Zweifel, Neuanfänge und warum sie heute stolzer denn je auf sich ist.
Rekordkonsum trifft auf Produktionsausfälle und teure Importe. Martin Schrall spricht im KURIER Business Gespräch über ein Geschäft zwischen Wachstum und Knappheit – und warum Österreich besonders gefordert ist.