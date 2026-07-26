Schauspieler, Regisseur und Intendant Marcus Strahl spricht über seine Kindheit mit Waltraud Haas und Erwin Strahl, seine größten Selbstzweifel, die Zukunft der Wachau-Festspiele und warum Erfolg für ihn etwas ganz anderes bedeutet als Prominenz.
Der Sommer läuft besser als erwartet, doch Reisetrends und Krisen verändern den Tourismus: Astrid Steharnig-Staudinger spricht über Gen Z, Kulinarik, die Zukunft des Skifahrens. den Mythos „Sound of Music“ und warum echte Erlebnisse heute wichtiger sind als schöne Postkartenbilder.
Gesund essen wollen viele, doch Stress und Zeitdruck bestimmen oft den Speiseplan. Eine aktuelle Ernährungsstudie zeigt, wie sich die Essgewohnheiten der Österreicher verändern und warum Snacks im Alltag immer wichtiger werden.