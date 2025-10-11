Mehr aus KURIER TV Weekend

Female Empowerment des KURIER und Einfach Lisa im Studio

Schwammerlsuche in Niederösterreich, Wicked in Baden und Stefan Hofer mit den Reisetipps

Einfach Lisa zu Gast im KURIER TV-Weekend Magazin

Dialekt mit Haltung: AMS zu Gast im Studio

Filmmuseum LAB eröffnet: Neue Heimat für Österreichs Filmschätze

Bauindustrieller Ortner: "Zwei Urlaubstage weniger – und Österreich wäre wieder auf Kurs"

Er ist einer der reichsten Unternehmer des Landes und fordert radikale Ehrlichkeit: Klaus Ortner über Leistung, Politik und warum Wohlstand nicht vom Staat, sondern von Arbeit kommt.

Agrana-Chef Büttner: "Geiz ist geil - das funktioniert nicht mehr"

Standort Österreich verliert an Wettbewerbsfähigkeit: Stefan Büttner, Chef eines der größten Lebensmittelkonzerne, über Preisdebatte und falschen Illusionen im Land.

Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe – Geiseln sollen freikommen

Waffenruhe in Gaza: Nach monatelangen Kämpfen gibt es Bewegung im Die israelische Regierung hat das Abkommen zur Freilassung der Geiseln genehmigt. Seit Freitagmittag Ortszeit gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper tritt zurück: „Ein Loyalitätskonflikt mit meinen Überzeugungen“

Überraschender Rücktritt bei den NEOS: Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper legt mit Ende Oktober ihr Mandat zurück. Als Grund nennt sie einen „Loyalitätskonflikt“ zwischen ihren Überzeugungen und der Parteilinie. Ihre Herzensthemen – Menschenrechte und der Kampf gegen Korruption

Aus Blech wird Beat: Die Entstehung eines Schlagzeugs

Wir zeigen, wie eine Snare Drum – das Herzstück jedes Schlagzeugs – in mühseliger Handarbeit entsteht. Reporter Michi Baumgartner blickt hinter die Kulissen eines seltenen Handwerks.

