O’zapft is! Eröffnung der Wiener Kaiser Wiesn 2025

Die BurgenländerInnen sind Österreichs Vorreiter im nachhaltigen Wohnen. Das unterstützt die Raiffeisen Bausparkasse mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative und plant dabei den Ausbau der Energieversorgung. KURIER TV berichtet über die aktuellen Vorhaben.
Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden mit, wofür Ihre Stadt Geld ausgibt: für Spielplätze, Radwege oder Kultur. Klingt nach Utopie? - ist längst Realität. Doch wie fair sind diese Verfahren? Darüber diskutieren Experte Jan Maly und Kommunikationsberaterin Nina Hoppe.