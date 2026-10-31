Stadtschlaining: Halloween-Burg mitten im Südburgenland

KURIER TV Weekend Magazin vom 01.11.2026

Von Johannes Marksteiner

31.10.26, 06:00

(kurier.tv ) 31.10.26, 06:00

Mehr aus KURIER TV Weekend

KURIER TV Weekend

„The Thrill Seekers“: Swing-Sensation zu Gast bei KURIER TV

Abspielen
KURIER TV Weekend

717 Kilo Riesenkürbis wird zur Halloween-Fratze

Abspielen
KURIER TV Weekend

Wurstelprater wird UNESCO-Kulturerbe

Abspielen
KURIER TV Weekend

Die Route 66 wird 100 Jahre alt

Abspielen
KURIER TV Weekend

Rundflug im größten einmotorigen Doppeldecker & Match Day im Triestingtal

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Salon Salomon

Bundeskanzker Stocker: „Die FPÖ will alles zerschlagen – aber was kommt dann?“

Nach eineinhalb Jahren an der Regierungsspitze zieht Christian Stocker Bilanz. Im „Salon Salomon“ spricht er über Fehler, den Vertrauensverlust der ÖVP, schwierige Reformen und seine Auseinandersetzung mit Herbert Kickl.

Abspielen
KURIER TV Weekend

„The Thrill Seekers“: Swing-Sensation zu Gast bei KURIER TV

Wiens spektakulärste Swing-Sensation

Abspielen
Business Gespräch

„Reisen beginnt heute mit einer KI“ - braucht es dann noch Reisebüros?

Wann ist Urlaub am günstigsten und welche Reiseziele boomen? Verkehrsbüro-Chefin Birgit Wallner erklärt im KURIER Business Gespräch, warum sich Frühbuchen lohnt, wie KI die Reisebranche verändert und welche Vorteile Reisebüros bieten.

Abspielen
KURIER TV Weekend

717 Kilo Riesenkürbis wird zur Halloween-Fratze

KURIER TV Weekend Magazin vom 31.10.2026

Abspielen
Reportagen

„Das Tal der Tränen ist durch“: Wie Opel-Österreich-Chefin Judith Porstner die Zukunft sieht

Opel legt in Österreich kräftig zu, doch die Konkurrenz wächst: Österreich-Chefin Judith Porstner spricht über den E-Auto-Boom, chinesische Hersteller und die Zukunft der europäischen Autoindustrie und warum sie mehr Unterstützung von der Politik fordert.

Abspielen