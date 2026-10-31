Stadtschlaining: Halloween-Burg mitten im Südburgenland

Nach eineinhalb Jahren an der Regierungsspitze zieht Christian Stocker Bilanz. Im „Salon Salomon“ spricht er über Fehler, den Vertrauensverlust der ÖVP, schwierige Reformen und seine Auseinandersetzung mit Herbert Kickl.
Wann ist Urlaub am günstigsten und welche Reiseziele boomen? Verkehrsbüro-Chefin Birgit Wallner erklärt im KURIER Business Gespräch, warum sich Frühbuchen lohnt, wie KI die Reisebranche verändert und welche Vorteile Reisebüros bieten.
Opel legt in Österreich kräftig zu, doch die Konkurrenz wächst: Österreich-Chefin Judith Porstner spricht über den E-Auto-Boom, chinesische Hersteller und die Zukunft der europäischen Autoindustrie und warum sie mehr Unterstützung von der Politik fordert.