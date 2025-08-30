Freie Fahrt für Pendlerinnen und Pendler: Mit Ende der Sommersperren nehmen ab Montag mehrere wichtige Bahnstrecken in Niederösterreich und Wien wieder den Betrieb auf – darunter die Franz-Josefs-Bahn, die Laaer Ostbahn, die Flughafen-Schnellbahn S7 sowie die S-Bahn-Stammstrecke. Doch es stehen bereits neue Sperren bevor.