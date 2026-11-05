Was ist während der Corona-Pandemie falsch gelaufen? Umweltmediziner Hans-Peter Hutter spricht über politische Fehlentscheidungen, die Impfpflicht und das beschädigte Vertrauen in die Wissenschaft und - man muss aus der Krise in Österreich endlich die richtigen Lehren ziehen.
Seit sechs Jahre lebt Verena Tietze mittlerweile ohne Alkohol. Im KURIER Talk spricht die Kabarettistin offen über ihre Alkoholsucht und Blackouts. Mit ihrem neuen Roman „Gin Boom“ will sie auf die Gefahren aufmerksam machen, die im gesellschaftlich oft verharmlosten Alkoholkonsum stecken.