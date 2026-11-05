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Der Prater wird immaterielles Weltkulturerbe & ein Nassholzlager in Martinsberg im Waldviertel

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Was ist während der Corona-Pandemie falsch gelaufen? Umweltmediziner Hans-Peter Hutter spricht über politische Fehlentscheidungen, die Impfpflicht und das beschädigte Vertrauen in die Wissenschaft und - man muss aus der Krise in Österreich endlich die richtigen Lehren ziehen.

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