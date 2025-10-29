Mehr aus Regional Kompakt

Regional Kompakt

Spartage 2025 im Burgenland

Regional Kompakt

Niederösterreich: Pakt gegen Cyberangriffe - Flughafen: Passkontrollen werden Automatisiert - Burgenland: Landesmuseum öffnet erst 2027

Regional Kompakt

Mitmachsupermarkt gegen Teuerungen, viele Landwirte sind existenzbedroht und Maßnahmen gegen Jugenarbeitslosigkeit

Regional Kompakt

Comeback der Streuobstwiesen, Geheimtipps fürs Schwammerl-Suchen & wie Wissenschaft erlebbar gemacht wird

Regional Kompakt

In Bruck/Leitha entsteht die größte Wasserstoffanlage Österreichs

INSIDE

Wie relevant ist der Weltspartag noch?

Welche Bedeutung hat der Weltspartag noch in Zeiten von Inflation? Matthias Förster von der HYPO NOE gibt Einblicke in die Weltsparwochen und Tipps wie modernes Sparen funktioniert.

INSIDE

Alfons Walde: Kitzbühels ikonischer Maler und sein bleibender Einfluss

Im INSIDE TALK spricht Kunsthändler Walter Freller über Tirols bekanntesten Maler Alfons Walde, seinen bleibenden Einfluss in Kitzbühel und den Wandel des Kunstmarkts. Bei der KURIER Romy wird auch eine Walde-Ausstellung zu sehen sein.

Regional Kompakt

Am 30. und 31. Oktober lädt die Raiffeisenlandesbank Burgenland zu den Spartagen 2025 ein. Sparen wird heuer vor allem für die Jüngsten spielerisch erlebbar gemacht mit der Junior App, Wimmelbüchern und Beratung zu nachhaltigen Geldanlagen.

KURIER-Talk

Kauen statt Stress: Selbstversuch im berühmtesten Kurhotel Österreichs

Einmal abschalten, entgiften, neu starten – klingt himmlisch? KURIER-Redakteur Karl Oberascher erzählt, wie er im legendären Vivamayr am Wörthersee gefastet, gekaut und gefroren hat – und warum die Kur mehr ist als Wellness.

KURIER News

Warnungen vor Hurrikan „Melissa“: Jamaika fürchtet enorme Schäden

KURIER News vom 28.10.2025

