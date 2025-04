Eierkratzen: Faszinierender Osterbrauch in Stinatz

Das Eierkratzen ist ein jahrhundertealter Osterbrauch, der in Stinatz nur noch von wenigen aktiven Eierkratzerinnen lebendig gehalten wird. In den Tagen vor Ostern herrscht im Haus von Frau Stipsits reger Betrieb – hier entstehen filigrane Kunstwerke in echter Handarbeit.

Katharina Hierhacker Von 19.04.25, 12:00

(kurier.tv ) 19.04.25, 12:00