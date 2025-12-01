Romy 2025: Glamour, große Emotionen und Gottschalks Diamant-Romy-Moment

Die Romy-Gala 2025 bot großes Kino: ein Abend voller Emotionen, prominenter Siegerinnen und Sieger und einem großen Auftritt von Thomas Gottschalk. Eine ganz besondere, nämlich drei Karat schwere ROMY, die einen Gürtel aus Diamanten trägt, wurde erstmals an den Entertainer vergeben. Für ihn gab es Standing Ovations. Zwei Tage nach der Preisverleihung machte Gottschalk öffentlich, dass er an Krebs erkrankt ist und bereits mehrere Operationen sowie 33 Bestrahlungen hinter sich hat.

Neben Gottschalk holten weitere Publikumslieblinge und Branchenprofis ihre Auszeichnungen persönlich ab: Thomas Stipsits wurde als Beliebtester Schauspieler Film geehrt, Veronica Ferres als Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming. Der Publikumshit des Abends ging an Philipp Hochmair und Deleila Piasko für ihre herausragenden Rollen in „Jedermann“. Für Unterhaltung sorgten Michael Ostrowski und Teresa Vogl, die für „100 Jahre Radio“ ausgezeichnet wurden. Eine besondere Ehrung erhielt Christa Kummer mit der Sonder-ROMY für ihre Verdienste rund um das Zukunftsthema Klima. Auch die Medienbranche war stark vertreten: Peter Klien wurde für TV-Journalismus ausgezeichnet, Lisa Gadenstätter erhielt eine ROMY für die beste TV-Doku mit „Dok1: Marcel“ und Viktoria Schnaderbeck wurde mit dem KURIER-Preis für TV-Analyse gewürdigt. Den humorvollen Abschluss des Abends bildeten Bully Herbig und Stefan Raab mit einer musikalischen Einlage, die auch mit einer Sonder-ROMY ausgezeichnet wurden.