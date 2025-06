Mini-Viren mit Mega-Chancen – Medizin von morgen

Sie leben mit uns, stören uns nicht – und könnten bald Krankheiten heilen: Anelloviren. Was wie Science-Fiction klingt, ist heute Gegenstand moderner Forschung. In dieser Folge werfen wir einen Blick in die Labore der synthetischen Biologie und fragen: Wie weit darf Wissenschaft gehen?

(kurier.tv ) 26.06.25, 21:00