Budgetnöte und Eigenverantwortung: Wie bleibt Österreichs Sozialsystem zukunftsfähig?

Wie kann Österreichs Sozialsystem auch in Zukunft erhalten bleiben und wie viel Eigenverantwortung braucht man dafür? KURIER Herausgeberin Martin Salomon diskutiert mit Gesundheitsministerin Korinna Schumann, Jan Pazourek, Büroleitung Dachverband der Sozialversicherungen, Helmut Mojescick, Obmann der Wiener Versicherungsmakler und Gregor Pilgram, CEO der Generali Versicherungs AG.

Johannes Marksteiner Von 05.12.25, 13:08

(kurier.tv ) 05.12.25, 13:08