Mein Recht - das Servicemagazin

Mein Recht: diesmal mit Mag. Nina Ofner, Notarin aus Ybbs an der Donau zum Thema Digitalisierung. Die Notare sind Vorreiter in punkto digitale Erledigungen - doch was kann man online erledigen und was nicht?

Marcel Schachinger Von 19.12.24, 16:34

(kurier.tv ) 19.12.24, 16:34