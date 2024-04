Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Klima-Biennale: Gemeinsam für morgen

Die erste "Klima-Biennale" startet am 5. April mit einem Programm im Kunst Haus Wien und am Nordwestbahnhof. 100 Tage lang wird in Wien an Schnittstellen die Themen Ernährung, Bildung und Natur behandelt.