Im Restaurant Comal Mexicano tauchen wir in die farbenfrohe und aromatische Küche der Halbinsel Yucatán ein und lernen, wie man traditionelles Cochinita Pibil zubereitet. Doch was macht dieses Rezept so besonders? Und warum hat es seit Jahrhunderten einen festen Platz in der mexikanischen Esskultur?