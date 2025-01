Immer mehr Menschen nehmen in Österreich an diesem sogenannten Dry January teil. Doch was heißt das? Ganz einfach: im Januar wird – seit mittlerweile sieben Tagen - kein Tropfen Alkohol getrunken. Welche Auswirkungen das für unsere Gesundheit hat und ob das wirklich was bringt? Marcel Schachinger berichtet.