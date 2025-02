Schnelles Internet für Niederösterreich

Es gibt immer noch Regionen in Österreich, in denen es nur schwer möglich ist mit einer guten Bandbreite Online zu gehen. Aber man darf nicht vergessen, dass dafür erste einmal die Infrastruktur geschaffen werden muss. In Niederösterreich sorgt dafür der der Anbieter kabelplus.

Thorsten Simon Von 20.02.25, 16:56

(kurier.tv ) 20.02.25, 16:56