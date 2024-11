Wien verkostet Dubai Schokolade: Wie schmeckt der süße Hype?

Wenn Sie in letzter Zeit mal auf Social-Media unterwegs waren, dann sind sie an der Dubai-Schokolade nicht vorbeigekommen. in Tik Tok-Trend mit Pistaziencreme und Engelshaar – jetzt auch in Österreich zu bekommen. Anna Rosner hat verkosten lassen.

Anna Rosner Von 14.11.24, 16:45

(kurier.tv ) 14.11.24, 16:45