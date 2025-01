Schauspieler „Fifi“ Pissecker: „Ich werde wirklich gerne älter“

Wolfgang „Fifi“ (in der Schule gab’s so viel Wolfgangs, daher der Spitzname) Pissecker hat schon früh gewusst, dass er auf die Bühne und vor die Kamera will. Am 6. Februar feiert er seinen 60er. Bei Lisa Trompisch spricht er über „Dancing Stars“ und sein neues Programm.

Lisa Trompisch Von 24.01.25, 19:05

(kurier.tv ) 24.01.25, 19:05