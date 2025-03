"Opus"-Mastermind Pfleger: „Ein Traum, dass so etwas möglich ist“

Der Opus-Gitarrist Ewald „Sunny“ Pfleger. spricht bei Lisa Trompisch in der Sendung "Herrlich ehrlich" über seine Biografie „Live is Life“, sein Leben mit einem Welthit und was er sich für die Zukunft wünscht.

Lisa Trompisch Von 23.03.25, 17:00

