Thomas Rabitsch wird 70. Der Keyboarder und Produzent prägte mit Falco, Hansi Lang und Drahdiwaberl die österreichische Musikszene. Im „Herrlich ehrlich“-Gespräch spricht er über Exzesse der 80er, seiner besonderen Verbindung zu Falco und einer berührenden Geschichte rund um dessen letzten Bühnenauftritt.
Bei der ersten KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.GALA in der Wiener Hofburg wurden zehn Wirtschaftspreise verliehen. Der Sonderpreis „Entrepreneur des Jahres“ ging an Palfinger-CEO Andreas Klauser. 21.000 Euro kamen dem KURIER-Lernhaus zugute.
Die Amtszeit in Wien endet – für den ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets geht es zurück in den Krieg. Im „Salon Salomon“ schildert er die dramatische Lage in Kiew, warnt vor einem weiteren Nachlassen der westlichen Unterstützung und erklärt, warum Putin den Krieg nicht freiwillig beenden wird.