Die Amtszeit in Wien endet – für den ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets geht es zurück in den Krieg. Im „Salon Salomon“ schildert er die dramatische Lage in Kiew, warnt vor einem weiteren Nachlassen der westlichen Unterstützung und erklärt, warum Putin den Krieg nicht freiwillig beenden wird.