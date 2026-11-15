Kopf, Rücken und Co: Erstes Ambulatorium für Schmerzen eröffnet

Die Amtszeit in Wien endet – für den ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets geht es zurück in den Krieg. Im „Salon Salomon“ schildert er die dramatische Lage in Kiew, warnt vor einem weiteren Nachlassen der westlichen Unterstützung und erklärt, warum Putin den Krieg nicht freiwillig beenden wird.
Weniger Alkoholkonsum, aber steigende Preise: Die Spirituosenbranche steht vor großen Herausforderungen. Karl Wurm, Geschäftsführer von Johann 1857, erklärt, warum Premiumprodukte boomen, warum die Steuererhöhung 2027 die Konsumenten treffen wird und welche alkoholfreien Getränke Zukunft haben.
Die Pfadfinder sind eine engagierte Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen. Sie zeigen uns, was man zusammen alles schaffen kann. Bei den Treffen stehen vor allem Freue und der Spaß an den gemeinsamen Aktivitäten im Zentrum.