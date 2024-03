Britisches Königshaus kommt nicht zur Ruhe

Kritik der Opposition am Wohnbaupaket

Vor der morgigen Nationalratssitzung gab es Kritik der Opposition am geplanten Wohnbaupaket. Auch die SPÖ lässt an den Plänen der Bundesregierung kein gutes Haar. So sei etwa nach wie vor unklar, was beim geplanten Zinsdeckel für Wohnbaukredite nach der Begrenzung auf 2028 passiert. Die SPÖ wird daher ein eigenes Paket vorlegen.

