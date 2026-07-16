Gemeinsam mit den Spezialisten der einzelnen Disziplinen bringen wir die Fünfkampf-Athleten des Bundesheers an ihr Limit. Wir machen sie bereit für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Mit vollem Einsatz arbeiten Dominic Einwaller, Noah Poberschnigg, Stefan Dörflinger und Patrick Pitzl daran, ihre Leistung auf höchstem Niveau abzurufen. Teil 1/2