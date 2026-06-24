Jede dritte Person über 60 leidet in Österreich zuhause unter Hitze

Mit der „Gelato Gang“ schickt Teresa Arzberg vier Kinder auf Spurensuche durch die Gassen von Grado. Im KURIER Talk spricht die Autorin über ihre Liebe zur Adria, die Faszination von Kinderkrimis und warum Italien für sie seit Kindheitstagen ein Ort der Freiheit ist.
Das Innenministerium startet eine befristete Rückkehr-Prämie für Syrer in Österreich. Wer freiwillig in seine Heimat zurückkehrt, kann je nach Aufenthaltsstatus bis zu 3.000 Euro Unterstützung erhalten.
Zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum zieht Großbritannien Bilanz. Die Erwartungen an den EU-Austritt waren groß: weniger Migration, mehr wirtschaftliche Freiheit und neue Handelschancen.
Doch wie sieht die Lage heute aus?
Zehn seltene Felsenpinguine wachsen derzeit im Tiergarten Schönbrunn heran. Die Jungtiere wagen ihre ersten Schritte Richtung Wasser. Auch die Berberaffen haben Grund zur Freude und bei den Nasenbären gibt es Nachwuchs.