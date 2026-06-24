Jede dritte Person über 60 leidet in Österreich zuhause unter Hitze

KURIER News vom 24.06.2026

Von Johannes Marksteiner

24.06.26, 14:31

(kurier.tv ) 24.06.26, 14:31

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