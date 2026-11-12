Nikolaus Koller, Geschäftsführer der Österreichischen Medienakademie, erklärt, welches Handwerk guter Journalismus braucht und wie das Journalismus-Kolleg auf einen Beruf zwischen kritischer Recherche, künstlicher Intelligenz und wachsendem Zeitdruck vorbereitet.
Die Bundesregierung kommt bei Werner Kogler schlecht weg: Der ehemalige Vizekanzler vermisst Mut und Entschlossenheit und ortet ein Versagen in der Sicherheitspolitik. In der Sendung „bei Gebhart“ spricht er über Kickls Russland-Kurs, Österreichs Neutralität und eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz.