Die Bundesregierung kommt bei Werner Kogler schlecht weg: Der ehemalige Vizekanzler vermisst Mut und Entschlossenheit und ortet ein Versagen in der Sicherheitspolitik. In der Sendung „bei Gebhart“ spricht er über Kickls Russland-Kurs, Österreichs Neutralität und eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz.