Gedenken an die Novemberpogrome: Antisemitismus bleibt eine Gefahr

Die Welt scheint verrückter denn je – und liefert Martin Puntigam jede Menge Stoff. Im „Herrlich ehrlich“-Gespräch erzählt er über sein neues Programm „Der heilige Puntigam“, spricht über Trump, rechte Politik, Milliardäre und - warum Satire für ihn bedeutet, nach oben zu treten und nicht nach unten.
13.000 Mitglieder, enge Verbindungen zur Politik und ein Ruf als schwarzes Netzwerk. Im „Salon Salomon“ spricht CV-Vorsitzender Andreas Zakostelsky über politische Macht, konservative Werte, die Abgrenzung zu schlagenden Burschenschaften und warum der Sonntag arbeitsfrei bleiben soll.
Die SPÖ setzt große Hoffnungen auf Finanzminister Markus Marterbauer. Doch wie geht es nach Bablers Rückzug weiter? KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart und Innenpolitik-Expertin Ida Metzger analysieren die SPÖ-Krise, die Sozialhilfe-Reform und den Kurs der FPÖ.