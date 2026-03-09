Austropop-Legende Peter Cornelius spricht über seine neue Tour, sein Album „Glassplitter“ und die große Liebe, die er vor 40 Jahren gefunden hat. Beim Amadeus für sein Lebenswerk ist seine Frau an seiner Seite.
Knochenschmerzen, Infekte, Müdigkeit – hinter unscheinbaren Beschwerden kann sich eine seltene Blutkrebsform verbergen. Hämatologin Maria Krauth und Birgit Ploier-Brandauer von Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria erklären auf KURIER TV, wie klinische Studien und innovative Therapien beim Multiplen Myelom heute längeres Leben und spürbar mehr Lebensqualität ermöglichen.
Der Generaldirektor des ORF, Roland Weißmann, ist am Sonntag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Grund sind "Vorwürfe unangemessenen Verhaltens" gegenüber einer Frau im Jahr 2022, zu Beginn seiner Amtszeit als ORF-Chef, laut einer Aussendung des Anwalts. Roland Weißmann bestreitet diese Vorwürfe.