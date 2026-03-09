Mehr aus KURIER News

Babler vor Wiederwahl: wie wird er abschneiden?

Rückholflüge aus dem Nahen Osten laufen

Israel und USA kündigen Ausweitung der Angriffe auf den Iran an

Iran: Weiterer Rückflug von Österreichern für Mittwoch geplant

US-Israelische Angriffe: Bisher mehr als 550 Tote im Iran

Peter Cornelius: „Ans Aufhören denke ich noch lange nicht“

Austropop-Legende Peter Cornelius spricht über seine neue Tour, sein Album „Glassplitter“ und die große Liebe, die er vor 40 Jahren gefunden hat. Beim Amadeus für sein Lebenswerk ist seine Frau an seiner Seite.

Mit KI wird der Fußball durchleuchtet

Automatische Spielanalyse, Echtzeit-Feedback und internationale Expansion: Zone 14-Gründer Simon Schmiderer zeigt auf, wie datengetrieben der Fußball geworden ist.

Neues Oberhaupt im Iran: Mojtaba Khamenei tritt Nachfolge seines Vaters an

Mojtaba Khamenei ist der neue Oberste Geistliche Führer des Iran. Die Entscheidung wurde am Sonntagabend (Ortszeit) im staatlichen iranischen Fernsehen bekannt gegeben.

Johnson & Johnson zu Gast im KURIER TV-Studio
Multiples Myelom: Neue Therapien geben Hoffnung

Knochenschmerzen, Infekte, Müdigkeit – hinter unscheinbaren Beschwerden kann sich eine seltene Blutkrebsform verbergen. Hämatologin Maria Krauth und Birgit Ploier-Brandauer von Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria erklären auf KURIER TV, wie klinische Studien und innovative Therapien beim Multiplen Myelom heute längeres Leben und spürbar mehr Lebensqualität ermöglichen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zurückgetreten

Der Generaldirektor des ORF, Roland Weißmann, ist am Sonntag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Grund sind "Vorwürfe unangemessenen Verhaltens" gegenüber einer Frau im Jahr 2022, zu Beginn seiner Amtszeit als ORF-Chef, laut einer Aussendung des Anwalts. Roland Weißmann bestreitet diese Vorwürfe.

