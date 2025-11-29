ROMY für TV-Journalismus an Peter Klien: "Bin ja nur ein kleiner Kasperl"
Peter Klien erhielt die ROMY in der Kategorie TV Journalismus, was ihn leicht verwunderte. Er sei ja nur "ein kleiner Kasperl", sagte er im Interview nach der Verleihung. "Aber offensichtlich: nicht nur."
(kurier.tv ) 29.11.25, 14:00
Peter Klien setzte sich in der Kategorie TV-Journalismus durch. Damit dokumentiert die Publikumswahl etwas, das vor allem in den USA etabliert ist: Politische TV-Satire leistet journalistische Arbeit.
