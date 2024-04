Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

KURIER Newsflash vom 26.04.2024

Pro-Palästina-Proteste an US-Unis weiten sich aus

An immer mehr Unis in den USA kommt es zu pro-palästinensischen Protesten. Nach New York gibt es nun auch in Texas und Kalifornien Festnahmen.