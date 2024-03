Putin feiert seinen Sieg und beschwört Einheit

Milliardenschwere EU-Abkommen mit Ägypten

In Anwesenheit von Bundeskanzler Karl Nehammer hat EU-Präsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag ein Abkommen mit Ägypten unterzeichnet. Die EU sichert dem bevölkerungsstärksten arabischen Staat in den nächsten 3 Jahren Hilfen in Höhe von 7,4 Milliarden Euro zu. Damit sollen die illegalen Flüchtlingsströme aus Nordafrika nach Europa eingedämmt werden. Nehammer war im Kairo um auch die Wirtschaftsbeziehungen mit Ägypten zu vertiefen. Wenn die Rechnung der EU aufgeht, können illegale Migranten in Zukunft wieder nach Ägypten abgeschoben werden.