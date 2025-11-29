Gewinner Diamant ROMY Thomas Gottschalk: "Beim österreichischen Humor habe ich mich immer sehr wohl gefühlt"

In der großen Zeit von „Wetten, dass..?“ versammelte Thomas Gottschalk zuweilen fast 18 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. 1987 übernahm er die Sendung und wurde endgültig zum Starmoderator. Bereits 2014 hatte Gottschalk die Platin-ROMY für das Lebenswerk erhalten. Seither hat er ein weiteres Jahrzehnt die Fernsehlandschaft geprägt wie kein Zweiter. Nach seiner Ankündigung, nach fast einem halben Jahrhundert im Showgeschäft nun vom Samstagabend Abschied zu nehmen, ehrte ihn die KURIER ROMY mit einem einzigartigen Sonderpreis, der Diamant-ROMY, zur Verfügung gestellt von Juwelier Ju. Hügler.

